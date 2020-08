Stiri pe aceeasi tema

- Doua evenimente au loc, luni seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. La primul, participantii, care poarta masca de protectie si pastreaza distanta fizica, marcheaza implinirea a doi ani de la protestele din 10. Protestatarii cer dreptate si pedepsirea tuturor vinovatilor. Al doilea protest este fata…

- Zeci de persoane se afla luni seara in Piața Victoriei din Capitala, la doi ani de la protestul marcat de violențe, din 2018. Protestatarii nu s-au strans in piața pentru a marca implinirea a doi ani de la așa-zisul miting al diasporei, ci pentru a-și exprima nemulțumirea fața de masurile guvernamentale…

- Cateva sute de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Victoriei din București, in semn de protest fața de intenția guvernanților de a legifera carantina și izolarea. Inițial, participanții s-au adunat pe trotuare, apoi au mers in mijlocul pieței. Cei mai mulți nu poarta marști de protecție…

- A patra zi de proteste din Belgrad a inceput pașnic, dar printre protestatari s-au infiltrat membrii galeriilor Steaua Roșie Belgrad și Partizan Belgrad. Aceștia au devenit violenți, au indepartat gardul din fața parlamentului, iar lucrurile au degenerat. Forțele de ordine au folosit mai intai scuturile,…

- Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce Gabriela Firea a dezvaluit care este numarul bucureștenilor care au fost depistați cu Covid-19 in urma campaniei de testare pe care a inițiat-o in Capitala.„Doar 4 din 4600 de persoane testate sunt bolnave. Testare facuta cu aparatura…

- Cateva sute de persoane s-au strans sambata in Piata Victoriei din Capitala pentru a-si exprima nemultumirea fata de masurile luate in ultimele luni, prin care s-a ingradit exercitiul unor drepturi si...

- Pentru a doua zi consecutiv, dupa incheierea starii de urgența, romanii au ieșit și sambata in strada, pentru a protesta in Piața Victoriei impotriva Guvernului Orban. Inarmați cu steaguri tricolore și vuvuzele, peste 100 de persoane, numarul acestora crescand permanent, scandeaza in fața cladirii Guvernului…

- Protest impotriva masurilor privind Starea de Alerta in fața Guvernului Aproape 100 de persoane s-au adunat în Piața Victoriei din Capitala, pentru a protesta împotriva masurilor privind Starea de Alerta, și nu s-a respectat interdicția privind adunarile publice și grupurile de…