- Ambasada SUA din Ierusalim constituie "o noua colonie" israeliana, a declarat Mahmud Abbas, declarand trei zile de doliu dupa moartea a zeci de protestatari palestinieni, informeaza site-ul Ynetnews.com, preluat de Mediafax. "Palestinienii nu vor mai intra in negocieri coordonate in nicio…

- Mii de persoane au manifestat marti in Fasia Gaza si in Cisiordania in sprijinul detinutilor palestinieni retinuti in inchisorile israeliene, relateaza AFP. Cu ocazia Zilei detinutilor palestinieni, mii de protestatari au marsaluit in Fasia Gaza, unde zeci de fete avand fotografii cu femei retinute…

- Un palestinian a fost ucis la est de orasul Gaza si altul la est de Khan Yunes, in sudul enclavei palestiniene, a precizat ministerul intr-un comunicat. Alti 250 de palestinieni au fost raniti de gloante sau de tiruri de gaze lacrimogene, a adaugat ministerul. Mii de palestinieni participa…

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul ca a folosit o forta "ilegala" excesiva pentru a contracara saptamana trecuta protestele palestiniene in masa, deschizand focul si ucigand 18 oameni, informeaza agentia de presa dpa. HRW a dat publicitatii…

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Doi militari israelieni au fost ucisi dupa ce un militant palestinian i-a lovit intentionat cu masina, in apropierea unor colonii evreiesti din Cisiordania, informeaza site-ul de stiri Ynetnews.com.

- Decesul unui palestinian detinut de armata israeliana a fost provocat probabil de inhalarea gazelor lacrimogene, a declarat vineri armata israeliana intr-un raport initial privind incidentul, informeaza dpa. Dupa moartea lui Yasin Saradeeh joi, oficiali palestinieni au sustinut ca el a fost batut…