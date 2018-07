Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, langa cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentandu-l pe Donald Trump ca pe un bebelus in scutece, informeaza agentia de presa...

- Donald Trump (72) si sotia sa Melania Trump (48 de ani) au ajuns joi la Londra, in prima vizita oficiala in Marea Britanie de la castigarea alegerilor prezidentiale. Prima Doamna a atras atentia prin alegerea vestimentatiei, fiind asemanata cu Belle din „Frumoasa si Bestia“.

- Ambasada Statelor Unite in Marea Britanie a emis marti o avertizare pentru americanii din Londra, sugerandu-le sa manifeste o atitudine reticenta pe timpul vizitei presedintelui american Donald Trump, in cazul in care protestele impotriva acestuia devin violente, relateaza Reuters.

- Un balon dirijabil care reprezinta un Donald Trump in scutece urmeaza sa survoleze Londra in timpul vizitei locatarului Casei Albe, programate pentru joia viitoare, in urma unei autorizari acordate de catre primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, relateaza AFP.

- Un balon dirijabil gigantic reprezentandu-l pe Donald Trump intr-un scutec pentru copii va survola Londra in timpul vizitei presedintelui american prevazuta pentru vinerea viitoare, in urma autorizatiei date de primarul capitalei britanice Sadiq Khan, informeaza joi AFP, conform agerpres. Balonul…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara. Potrivit…

