- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Moscova nu se pregateste in niciun fel pentru inaugurarea noului presedinte ales american Joe Biden miercuri la Washington, dar conteaza pe relatii bune cu Statele Unite ale Americii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS.…

- O ancheta pentru ”frauda pe scara larga” a fost deschisa in Rusia, vizandu-l pe opozantul Alexei Navalnii, care este in convalescenta in Germania dupa ce ar fi fost otravit, au anuntat autoritatile de la Moscova. Navalnii denunta o “isterie” a Kremlinului, informeaza AFP.

- Participarea Statelor Unite la tratatul Cer Deschis s-a incheiat oficial duminica, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Washingtonul anuntase de sase luni ca se va retrage din acordul menit sa 'evite surprizele in mod cooperativ', prin permiterea survolurilor in scop de observare a fortelor…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, pentru "tratamente degradante" aplicate lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, relateaza AFP.Victima la sfarsitul lunii august a unei otraviri a carei responsabilitate el o atribuie Kremlinului,…

