Proteste Piața Victoriei. Chirieac: Și eu aș ieși în stradă! Analistul politic a declarat ca, prin zile libere și majorari nejustificate in zona bugetarilor, nu se poate ridica o țara, motiv pentru care și el ar ieși la un protest pașnic, dar s-ar indeparta imediat daca ar vedea provocarile și violențele care au avut loc in Piața asupra jandarmilor. „Eu sunt un protestatar pașnic, fiindca pentru atitudinea fața de munca premierului Viorica Dancila și eu aș ieși in strada sa demonstrez. Nu prin zile libere și vacanțe, majorari nejustificate de salarii la buget, la administrație ridici o națiune. Dar eu sunt un protestatar pașnic. Daca vad… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Asta, pentru ce? Simplu, o singura carte: un al doilea mandat pentru presedintele Klaus Iohannis", a sustinut, la Romania TV, Stanescu, care exercita in perioada 6 - 13 august atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului, in conditiile in care Viorica Dancila se…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 5 iulie 2018, zi in care Liviu Dragnea a anunțat ca ia in calcul suspendarea președintelui Klaus Iohannis.I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului…

- USR a anuntat ca organizeaza protestul ”Ia-ti liber pentru Romania” miercuri, in ziua in care se voteaza in Parlament motiunea de cenzura inițiata de PNL impotriva Guvernului PSD-ALDE. mai mult, pe HotNews

- Senatorul PNL Iulia Scantei cere demisia premierului Viorica Dancila din functia pe care o ocupa ”doar pentru a-i gira faptele penale ale condamnatului recidivist Liviu Dragnea". Conform senatoruluik, premierul a angajat, prin declaratiile date despre Dragnea, raspunderea Guvernului. …

- Jandarmeria Capitalei a informat miercuri seara ca doua persoane care protestau in Piata Victoriei din Capitala au fost amendate pentru instigare la actiuni violente."Au fost conduse la sectie doua persoane, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 4.500 de lei, pentru instigare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Lituania, o intrevedere cu presedintele Parlamentului lituanian, Viktoras Pranckietis, discutiile vizand teme legate de relatia bilaterala dintre cele doua state si aspecte privind agenda europeana si cea…

- Dupa ce a fost primit de catre seful statului, la Cotroceni, si a discutat cu acesta pret de cateva zeci de minute, tete-a-tete, Printul Charles a ajuns la Guvern. Acolo a avut o intrevedere cu sefa Guvernului, Viorica Dancila. La discutii au asistat mai multi oficiali, intre acestia ambasadorul britanic…

- Analistul pro-PSD Bogdan Chirieac a declarat, sambata, la Romania TV ca este interzis ca judecatorii sa protesteteze. Peste 100 de judecatori si procurori au protestat, sambata, pe treptele Curtii de Apel din Bucuresti impotriva atacurilor PSD-ALDE la adresa justitiei. „Nu au voie sa faca asa ceva.…