Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului "Victor Babeș" și București, Emilian Imbri, atrage atenția asupra situației critice privind evoluția epidemiei in Romania, in condițiile in care vineri cifrele raportate privind cazurile noi, dar și decesele, au atins un nivel record.

- In urma controalelor, s-a descoperit ca Piața Reșița din sectorul 4 nu respecta niciun protocol de protecție impotriva COVID-19 , motiv pentru care a fost inchisa. Inspectorii din sanatate au descoperit ca piața nu avea circuite separate de intrare și ieșire, dezinfectant, iar angajații nu purtau maști…

- Masura va intra in vigoare incepand de joi, in intreg judetul, a declarat prefectul judetului. Prin urmare, masca de protectie devine obligatorie pe tot parcursul zilei in toate spatiile deschise, in piete, targuri, oboare. In plus, comercianții din spațiile respectiv e vor fi obligați sa poarte…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost amendat, marti, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie intr-un spatiu comercial din Bucuresti. El era insotit de o femeie, care s-a conformat la solicitarea politistului sesizat de un alt client.

- Protest in Piața Victoriei fața de restricțiile impuse de Guvern. Aproximativ 200 – 300 de oameni au ieșit in Piața Victoriei fara maști de protecție, manifestand impotriva legii carantinarii și izolarii. Oamenii striga ”Jos dictatura!”. Manifestația impotriva legii carantinarii și izolarii a inceput…

- Peste 300 de persoane protesteaza in Piata Victoriei din Bucuresti, reclamand incalcarea legii prin instituirea starii de alerta. Protestatarii nu poarta masti de protectie, au pancarte cu mesaje impotriva autoritatilor si cer dovezi cu privire la existenta pandemiei de coronavirus. Violeta Alexandru…

- Peste o suta de persoane protesteaza, vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti, reclamand incalcarea legii prin instituirea starii de urgenta. Protestatarii nu poarta masti de protectie, au pancarte cu mesaje impotriva autoritatilor si cer dovezi cu privire la existenta pandemiei de coronavirus.

- Protest in Piata Victoriei, in prima zi in care Romania a intrat in starea de alerta. Aproape 200 de oameni au iesit in strada, vineri, cu toate ca participarea la mitinguri este interzisa in timpul starii de alerta. Protestatari indeamna la nerespectarea regulilor institute de...