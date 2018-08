Proteste n Bangladesh: Mii de studenți cer siguranță rutieră. 115 de tineri au fost răniți de polițiști Peste 100 de studenți au fost raniți sambata in Bangladesh de polițiștii care au tras cu bile de cauciuc in direcția manifestanților care protesteaza pentru a șaptea zi consecutiv fața de condițiile proaste ale traficului rutier, relateaza AFP și BBC. Mii de elevi și studenți solicita, in capitala Dhaka, autoritaților sa imbunatațeasca siguranța rutiera, dupa ce un baiat și o fata au fost urciși duminica trecuta de șoferul unui autobuz care mergea cu viteza. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pe un drum secundar al Școlii de aplicație de la Bobocu. Patru tineri elevi ai unitații militare au fost implicați miercuri seara, intr-un grav accident soldat cu un mort și trei raniți. Nenorocirea s- a produs dupa ce mașina in care se aflau cei patru elevi a lovit violent un pom intr-un viraj…

- Zece tineri cu varste cuprinse intre 16 si 20 de ani au fost raniti, in noaptea de luni spre marti, dupa ce masinile in care se aflau au plonjat, una dupa cealalta, in albia unui parau, in judetul Mures, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum.

- Zece tineri cu varste cuprinse intre 16 si 20 de ani au fost raniti, in noaptea de luni spre marti, dupa ce masinile in care se aflau au plonjat, una dupa cealalta, in albia unui parau, in judetul Mures, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Unul dintre soferi are doar 17 ani.

- Junior Achivement (JA) Romania și Holcim Romania au desfașurat a treia ediție a programului educațional „Drum sigur – ABCdar rutier”, dedicat elevilor din ciclul primar; • Peste 250 de ore de educație rutiera au fost sustinuțe, sub forma de curs opțional, de catre voluntari Holcim Romania, invațatori…

- Doi tineri au fost raniți, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un imobil de pe marginea DN2, la Foraști. Accidentul s-a inregistrat astazi, in jurul orei 02.30, din cauza vitezei excesive și a carosabilului umed. Mașina era condusa de un tinar de 21 de ani, din Dragușeni, iar in interior se…

- Un accident grav de circulația a avut loc pe un drum din județul Timiș in aceasta noapte. Potrivit polițiștilor, doi tineri și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul din cauza vitezei prea mari și a lovit un pod. “Accidentul a…

- Franta a scazut limita de viteza de la 90 la 80 de kilometri pe ora pentru 400.000 de kilometri de drumuri secundare din tara. Aceasta limita de viteza se va aplica pe drumurile secundare cu dublu sens fara separator central, care reprezinta 40% din reteaua rutiera din Franta.Anuntata la…

- In cursul zilei de marti, doi tineri soferi s au ales cu dosarel penale dupa ce au condus fara a poseda permis de conducere. La data de 15 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala au depistat un barbat, in varsta de 26 de ani, din localitatea Corbu, judetul Constanta, care a condus o autoutilitara,…