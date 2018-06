Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune despre liderul PSD, Liviu Dragnea, ca ar trebui sa dispara din viața publica romanesca dupa a doua condamnare.”Scena politica romaneasca a intrat intr-o faza destul de tulbure. Am vazut mai multe sondaje și am vazut ca nemulțumirea populației e de peste 80%,…

- Europa si intreaga comunitate internationala treabuie sa contracareze activ politicile Administratiei din Statele Unite, condusa de presedintele Donald Trump, afirma Ali Akbar Salehi, directorul Organizatiei iraniene pentru energie atomica.

- Clujenii sunt chemati in strada dupa ce, luni noaptea, Camera Deputatilor a adoptat luni proiectul de lege privind Codul de procedura penala. Protestul va incepe la ora 19.00, in Piata Unirii. Read More...

- Premierul grec Alexis Tsipras a supravietuit sambata votului de neincredere din Parlament initiat ca urmare a acordul privind denumirea Macedoniei, anunta BBC. Aceasta in timp ce in fata sediului Legislativului, dar si in tara, aveau loc proteste fata de acord.

- Mii de persoane au protestat pe strazile din Spania, dupa ce un tribunal a achitat cinci barbați acuzați ca au violat o tanara in timpul festivalului taurilor din Pamplona, scrie BBC. Protestatarii au...

- Vești proaste pentru guvernanți. Se anunța un protest in masa a sindicatelor din sanatate, din cauza nemulțumirii produse de plafonarea sporurilor, care a dus la scaderea veniturilor in sistem.

- Cateva mii de irakieni au manifestat duminica in mai multe orase din Irak impotriva loviturilor occidentale din Siria, la apelul liderului siit Muqtada al-Sadr, unii dand foc drapelului american, relateaza AFP. "Incetati sa distrugeti Siria cum ne-ati distrus tara", a scandat multimea adunata in Piata…

- Peste 300.000 de persoane au promis ca vor lua parte la proteste "spontane” pe teritoriul SUA daca presedintele Donald Trump il va concedia pe procurorul special Robert Mueller, care investigheaza campania lui Trump pentru o posibila colaborare cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016, scrie…