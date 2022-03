Proteste masive în Rusia – sute de arestări Razboiul din Ucraina a adus numeroase sanctiuni Rusiei, iar cetatenii sunt din ce in ce mai nemultumiti. Cel putin 1.000 de persoane care au participat in aproximativ 30 de orase din Rusia la proteste fata de interventia militara a rusilor in Ucraina au fost arestate duminica, a anuntat News.ro, care citeaza OVD-Info, un proiect mass-media rus independent pentru drepturile omului care vizeaza combaterea persecuției politice. In social media se scrie ca au fost proteste in 44 de orase si ca au fost retinuti peste 1.800 de oameni Din 24 februarie pana acum au fost arestati in Rusia aproape 10.000… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

