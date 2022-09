Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au fost retinute miercuri in intreaga Rusie, in timp ce locuitorii din Siberia si Orientul Indepartat s-au mobilizat impotriva mobilizarii militare „partiale” declarate de presedintele Vladimir Putin pentru razboiul din Ucraina.

- Sunt proteste in Rusia, dupa anunțul mobilizarii parțiale facut de Vladimir Putin in aceasta dimineața. La ora 19.00, rușii sunt așteptați sa iasa in strada pentru a spune nu mobilizarii. Mișcarea rusa Vesna cheama la proteste dupa discursul lui Vladimir Putin. ”Mii de barbați vor fi aruncați in mașina…

- Anunțul lui Vladimir Putin despre „mobilizarea parțiala” ii face pe ruși foarte nervoși. Cererea pentru cumpararea de bilete de avion pentru a parasi țara a explodat. Mulți dintre barbații din Rusia s-au grabit sa cumpere bilete catre Erevan, Tbilisi și I

- Mișcarea Vesna a facut apel la proteste in toata Rusia impotriva mobilizarii anunțate de președintele rus. Vladimir Putin, potrivit site-ului meduza.io. Activiștii le propun cetațenilor sa se adune miercuri, 21 septembrie, la ora 19:00, in centrul orașelor lor. „Mii de barbați ruși – tații, frații și…

- „Deputații și oficialii care au țipat zilnic despre necesitatea mobilizarii vor ramane in fotoliile lor calduțe. Credem ca ei sunt cei care ar trebui mobilizați și trimiși in Ucraina”, spun activiștii mișcarii anti-razboi „Vesna”, care cer organizarea de proteste in yoate orașele țarii in aceasta seara,…

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Belarus a testat gradul de pregatire a trupelor sale in apropierea graniței cu Ucraina, a anuntat joi Kievul, la scurt timp dupa ce ministrul ucrainean de externe a promis ca va rupe legaturile diplomatice cu aceasta țara in cazul in care armata sa va interveni in razboiul declansat de Rusia, informeaza…