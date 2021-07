Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat sâmbata împotriva masurilor antiepidemice de lockdown în cele mai mari doua orase australiene, Melbourne si Sydney, relateaza AFP și The Guardian. La Sydney, unde locuitorilor li s-a impus sa ramâna în case timp de o luna pentru a stavili…

- EMA anunța ca caccinarea cu doua doze de ser impotriva Covid-19 este indispensabila in protectia impotriva variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) indeamna statele membre UE sa-si accelereze programul vaccinarii. „Date preliminare sugereaza ca doua doze de vaccin…

- Aproximativ 4.000 de persoane, potrivit politiei, au protestat miercuri seara in centrul Atenei impotriva masurilor guvernamentale anuntate luni pentru a combate raspandirea variantei Delta a coronavirusului, relateaza AFP. ''Spunem nu!'', ''Demisia!'', au scandat manifestantii, dintre care…

- Proteste masive in mai multe orase din Franta fata de masurile presedintelui Emmanuel Macron privind vaccinarea si certificatul COVID-19. Emmanuel Macron a decis vaccinarea obligatorie a personalului medical si extinderea utilizarii certificatelor COVID-19. Manifestantii au scandat „Libertate”, „Contra…

- Grecia va oferi tinerilor o recompensa financiara daca se vaccineaza impotriva COVID-19, informeaza Reuters. Cu doar 33% din populatia de 11 milioane complet vaccinata pana acum si ingrijorarile legate de varianta mai contagioasa a coronavirusului Delta, guvernul a examinat mai multe stimulente pentru…

- Protestatarii anti-blocare s-au ciocnit luni cu poliția in centrul Londrei, in timp ce guvernul urmeaza sa faca un anunț cu privire la continuarea restricțiilor in Regatul Unit. Manifestanții au putut fi vazuți certandu-se cu ofițerii de poliție in Piața Parlamentului. Premierul britanic Boris Johnson…

- Sute de manifestanti au protestat fata de restrictiile impuse in lupta impotriva pandemiei covid-19 in cartierul in care se afla cladirile Uniunii Europene (UE) la Bruxelles si au strigat ”Libertate!”, relateaza AFP. Manifestantii s-au adunat intr-un parc si s-au indreptat apoi, sambata, catre…

- Cateva mii de oameni au manifestat sambata la Sydney si alte cateva sute la Melbourne impotriva raidurilor israeliene din Gaza, dupa recenta escaladare a violentelor intre fortele israeliene si militanti palestinieni, relateaza Reuters. La Sydney, protestatarii au defilat prin oras scandand…