- O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer…

- Sindicatele franceze așteapta decizia Consiliului Constituțional in legatura cu legea de reformare a sistemului de pensii. Sunt programate alte proteste și astazi pentru a menține presiunea sociala.

- Francezii au manifestat, din nou, impotriva legii pensiilor, in ajunul unei decizii cruciale privind reforma. Potrivit Ministerului de Interne francez, 380.000 de persoane au participat la manifestație, in cea de-a 12-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor. Potrivit Le Figaro, numarul protestatarilor…

- „Sprijin deplin pentru politisti, jandarmi, pompieri care ii protejeaza pe manifestanti si proprietatea publica si privata", a adaugat ministrul de Interne. Numarul manifestantilor raniti, intre care cativa constatati de jurnalisti AFP, nu a fost disponibil imediat.Cel putin 57.000 de persoane au manifestat…

- Peste un milion de francezi au raspuns marți din nou la apelurile lansate de principalele sindicate la acțiuni contra reformei pensiilor dorita de guvern și Emmanuel Macron. Reportaje transmise in direct de posturile franceze de televiziune arata chiar o creștere in amploare și violența a protestatarilor,…

- Sute de mii de persoane sunt așteptate la protestele de joi din Franța. Este a noua zi de proteste fața de reforma pensiilor promovata de guvernanți. Noile reglementari cresc varsta de pensionare cu doi ani pana la 64 de ani.Sindicatele susțin ca protestul de joi va atrage mulțimi uriașe indignate…

- Contestata reforma a pensiilor a fost adoptata de senatul francez, informeaza AFP, citat de Agerpres. Proiectul emblematic al presedintelui Emmanuel Macron a generat greve si demonstratii saptamani la rand, sute de mii de oameni iesind in strada in a saptea zi de actiune impotriva reformei si a cresterii…

Ministerul francez de Interne anunța ca aproximativ 960 de mii de manifestanți au ieșit pe strazi pe parcursul zilei de sambata, dintre care 100 de...