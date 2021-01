Stiri pe aceeasi tema

- "Este haos si trebuie sa se termine acum. (...) Ganditi-va ce zic copiii nostri, restul lumii. Trecem printr un moment intunecat al democratiei. Iata ca democrația noastra este fragila.„Acesta nu e un protest, este un asediu! Il somez pe Donald Trump sa iși respecte juramantul, sa apere Constituția…

- Seful statului argentinian, Alberto Fernandez, a discutat luni cu presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, amandoi recunoscand interesul imbunatatirii relatiilor din Washington si America de Sud, potrivit presedintiei de la Buenos Aires, noteaza AFP, potrivit AGERPRES. "Presedintele…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, joi, ca nu va impune ''carantina nationala'', in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata Agerpres.''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala. Cred ca ar fi contraproductiv'',…

- 11 noiembrie 2020 - Parintele Frank Pavone, directorul național al preoților pentru viața, a lansat sambata un videoclip care avertiza telespectatorii despre „manipularea mass-media”, declarandu-l pe Joe Biden caștigatorul alegerilor prezidențiale. „Contrar manipularii mass-media”, a spus el, „Joe…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il felicita pe candidatul democrat Joe Biden pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "La finalul unei campanii electorale desfasurate in conditii si cu mize exceptionale, poporul american a decis. Salut alegerea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la emisiunea „Eu contez, eu votez”, transmisa joi de Libertatea ca situația din Romania se va inrautați, iar Guvernul Orban, conștient ca nu o mai poate ascunde, se grabește cu alegerile. Ciolacu prezice creșterea numarului de imbolnaviri și decese din cauza…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a apreciat miercuri ca, din cifrele pe care le-a vazut, se prefigureaza o victorie a lui Donald Trump la alegerile din Statele Unite ale Americii. "Intotdeauna, in Statele Unite au fost alegeri stranse si se pare ca si de aceasta data este la fel. Din cifrele pe…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a spus duminica, la Fosani, ca Oprisan nu are loc pe listele de parlamentari si ca trebuie sa se multumeasca, cel mult, cu functia de vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea.