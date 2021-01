Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea intaririlor armate a fost anuntata de secretarul de presa al Casei Albe, Kayleigh McEnany, precum si de Ralph Northam, guvernatorul democrat al Virginiei, stat care se invecineaza cu capitala federala.President @realDonaldTrump calls for Capitol protestors to go home in peace. ⬇️ https://t.co/SnEKmGeOj7…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump le-a cerut miercuri sustinatorilor sai sa evite violenta, dupa intrarea manifestantilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionata, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Partizanii presedintelui Donald Trump au patruns miercuri in cladirea Congresului Statelor Unite dupa ce au daramat mai multe garduri de securitate si s-au confruntat cu politia, care a fost depasita de evenimente, provocand scene de haos in capitala SUA, transmite EFE. Primarul Washingtonului, Muriel…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE. AGERPRES/(AS - autor:…

- Volvo arunca mașini de la o inalțime de 30 de metri. Este un test extrem, realizat de suedezi, cel mai complicat pus in aplicare vreodata și o premiera in domeniul siguranței auto, transmite promotor.ro. Specialiștii in descarcerari din cadrul Centrului de Siguranța de la Volvo se antreneaza astfel…

- Genistii din Batalionul „Codru” au neutralizat un arsenal de munitii din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial, linga satul Plop-Stiubei, raionul Causeni. Militarii au descoperit 110 bombe, informeaza Ministerul Apararii. Obiectele explozive au fost depistate pe un lan in urma lucrarilor agricole.…