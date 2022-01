Mii de persoane au ieșit in strada, sambata, la Viena impotriva planurilor guvernului de a introduce vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19 pentru toata lumea, incepand de luna viitoare, relateaza Reuters. “Guvernul trebuie sa plece!” au scandat manifestantii la o intrunire in centrul Vienei, in ceea ce a devenit un eveniment de rutina in fiecare sambata. Parlamentul urmeaza sa se pronunte saptamana viitoare legat de vaccinarea obligatorie, in contextul in care numarul de infectii creste. In noiembrie, executivul austriac a anuntat cel de-al patrulea lockdown la nivelul intregii tari si a declarat…