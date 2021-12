Și in acest weekend, la Viena, oamenii au ieșit in strada pentru a protesta impotriva lockdown-ului și a vaccinarii obligatorii. Peste 40.000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile. Recent, guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat ca de la 1 februarie va impune obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19, potrivit Reuters. Confruntata cu o creștere a infecțiilor, Austria a devenit in noiembrie prima țara din Europa de Vest care a reimpus lockdown, inclusiv pentru vaccinați, și a decis sa faca vaccinarea obligatorie. Protestatarii…