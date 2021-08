Stiri pe aceeasi tema

- Spiritele continua sa fie incinse in PNL Timișoara, intre cele doua tabere, susținatori ai lui Florin Cițu și Ludovic Orban. Nervii sunt intinși la maximum. Ieri, la finalul unei zile cu huiduieli, imbranceli, batai in toata regula și intervenții ale Poliției și Jandarmeriei, caștigatorul desemnat in…

- Gica Dobrin, soția legendarului Nicolae Dobrin, reclama inițiativa clubului FC Argeș de a imprima chipul „Gascanului” pe noul echipament de joc. Chipul lui Nicolae Dobrin apare pe tricoul de deplasare al lui FC Argeș. Este așezat in zona centrala, intre stema clubului și logoul producatorului de echipament…

- Sute de simpatizanti ai Blocului Comunistilor si Socialistilor au iesit in strada vineri, 9 iulie, in fata Curtii Supreme de Justitie, pentru a cere anularea deciziei Curtii de Apel Chisinau, prin care, la solicitarea Platformei DA, a fost redus numarul sectiilor de votare pentru alegatorii din Transnistria,…

- Copil atacat de urs, in judetul Covasna Foto: Arhiva. Un copil de aproape opt ani a fost atacat, în aceasta dimineața, de un urs pe o ulița din localitatea Ghelnita din județul Covasna și a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Potrivit primarului comunei,…

- Reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) vor depune o plangere impotriva Primariei Municipiului Bucuresti (PMB), invocand faptul ca, prin incalcarea legislatiei privind taximetria, se face "mai mult loc pe piata firmelor de ride-sharing".…

- Pensionarii sunt nemulțumiți de nivelul de trai din Romania dar și de programul de austeritate al guvernului. Aceștia iși vor striga nemulțumirile in strada, in cadrul unui miting de protest organizat vineri, in Capitala. Protestul pensionarilor este anunțat vineri, 11 iunie, la Ministerul…

- Protestatarii au cerut dreptate in timp ce purtau fotografii cu victimele masacrului efectuat in cadrul unei represiuni militare impotriva protestatarilor, in iunie 2019, la cateva saptamani dupa ce armata l-a rasturnat pe al-Bashir. Protestatarii sunt nemulțumiți de ancheta prelungita a avocatului…

- N. Dumitrescu Ieri, s-a deschis in Prahova primul centru de vaccinare in cadrul caruia administrarea serului anti Covid-19 se poate face fara ca persoana care s-a decis sa se imunizeze sa se dea jos din mașina. Centrul de vaccinare de tip drive-through, deschis la km. 6, la ieșirea din Ploiești, in…