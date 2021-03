Proteste la Timișoara față de măsurile anti-pandemie Zeci de oameni au protestat la Timișoara fața de masurile anti-pandemie impuse de autoritațile statului. Unul dintre manifestanți a fost dus la secția de poliție pentru ca a refuzat sa poarte masca. Demonstrațiile au avut loc in ciuda carantinei. Oamenii au voie sa iasa din case decat pentru motive bine intemeiate, cum ar fi cumparaturi urgente, mersul la medic, la serviciu sau pentru a acorda ajutor unor varstnici sau copii. Jandarmii au verificat declarațiile fiecarui participant iar cei care nu au avut acest document justificativ au fost amendați, conform Digi24. Citește și: Atac PNL la USR-Plus:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

