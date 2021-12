Proteste la Târgul de Crăciun, pentru eliminarea certificatului verde. “Boc du-te la munte, cu Klaus în frunte” Mai mulți clujeni au protestat sambata la Targul de Craciun și au cerut acces liber, fara certificat verde la targul din Piața Unirii. Protestul a fost controlat de liderii AUR Cluj. Aceștia cer sa nu se mai solicite certificat verde pentru accesul intr-un spațiu in aer liber. Acum, accesul la Targul de Craciun este permis numai pentru cei vaccinați sau care au trecut prin boala. Membrii AUR nu vor sa se vaccineze, ceea ce a dus la acest conflict. Reprezentanții acestui partid au mai protestat la Cluj, in vara anului, impotriva obligativitații vaccinarii, lucru care nu s-a introdus nici in ziua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

