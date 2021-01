Proteste la Segarcea şi la ISJ Dolj după tăierea claselor de liceu Taierile facute la clasa a IX-a pentru anul scolar urmator au revoltat comunitatea din Segarcea. Ieri, parinti, cadre didactice si elevi de la Liceul „Horia Vintila” din Segarcea au protestat in fata unitatii scolare, apoi au mers la Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. Alaturi de ei a fost si primarul orasului Segarcea care a sustinut ca decizia Consiliului de Administratie al ISJ Dolj nu a fost una corecta. La intalnire, inspectorul scolar general a solicitat ca presa sa nu participe, fapt pentru care primarul din Segarcea a ripostat replicand: „V-ati batut joc de copii! Unde este transparenta?”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

