Proteste la Paris. Poliția a blocat „Convoiul libertății" Poliția franceza a lansat, sambata, gaze lacrimogene asupra demonstranților de pe bulevardul Champs Elysees din Paris, la scurt timp dupa ce un „convoi pentru libertate" care protesteaza impotriva restricțiilor COVID-19 a ajuns in capitala franceza, relateaza Reuters. Mașinile in care se aflau protestatari au reușit sa treaca prin punctele de control ale poliției din centrul

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

