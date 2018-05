Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a arestat joi 65 de suspecti intr-o operatiune care vizeaza membri ai fortelor aeriene acuzati de legaturi cu clericul Fethullah Gulen, despre care regimul de la Ankara sustine ca a orchestrat puciul esuat din iulie 2016, transmite Reuters, preluand o stire a agentiei Anadolu.…

- Aleksei Navalnîi, unul dintre liderii opozitiei din Rusia, a fost retinut sâmbata de politie, în cursul unui protest fata de politicile presedintelui Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Procuratura din orasul Stuttgart a transmis ca perchezitiile, in landurile Baden-Wuerttemberg si Bavaria, au legatura cu suspiciuni de frauda si publicitate falsa.Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al Porsche, un alt membru al conducerii companiei si o a treia persoana…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Proiectul de lege care le da alesilor puteri de judecatori, si care prevede ca persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament pot fi pedepsite cu inchisoarea, a ajuns la Senat. Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei Alegeri 2009, anunta inca din ianuarie ca lucreaza la…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Theresa May a declarat la Conferinta pe probleme de securitate care are loc la Munchen, ca exclude organizarea unui al doilea referendum privind Brexitul si a subliniat faptul ca regatul va parasi Uniunea Europeana. Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea…