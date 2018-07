Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari au lansat vineri pe cerul Londrei, lânga cladirea parlamentului britanic, un balon portocaliu de sase metri reprezentându-l pe Donald Trump ca pe un bebelus în scutece, informeaza agentia de presa dpa. "Sistemul strâmb, fals, a aruncat cu tot…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns in Marea Britanie pentru o vizita de patru zile, in care va participa la discutii cu prim-ministrul britanic, Theresa May si cu Regina Elisabeta, scrie The Guardian, conform news.ro. Avionul lui Trump a aterizat la Stansted, in Essex,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi la Bruxelles ca nu este sigur daca noua abordare a Marii Britanii privind Brexit-ul este ceea ce a votat populatia la referendum, adaugand ca Regatul Unit se afla intr-un ''punct destul de fierbinte'' dupa doua demisii majore din guvernul…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.

- Un balon dirijabil care reprezinta un Donald Trump in scutece urmeaza sa survoleze Londra in timpul vizitei locatarului Casei Albe, cealalta vineri, in urma unei autorizari acordate joi de catre primarul capitalei britanice Sadiq Khan, relateaza AFP. Balonul – portocaliu, de sase metri, intitulat “Trump…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Diplomati si oficiali din Bruxelles anunta progrese lente in negocierile Brexit inregistrate de la ultima intalnire a tuturor liderilor UE ce s-a desfasurat in luna martie. La acea data, May a primit unda verde de la cei 27 de colegi pentru a da startul discutiilor despre viitoarea relatie bilaterala.Britanicii…

- Millicent Fawcett, o reprezentanta de seama a Miscarii Sufragetelor, a devenit prima femeie omagiata prin intermediul unei statui ce a fost inaugurata marti in Piata Parlamentului din Londra, in cadrul unei ceremonii la care a participat si prim-ministrul britanic, Theresa May, informeaza…