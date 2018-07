Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a laudat vineri soliditatea relațiilor dintre Washington și Londra, a doua zi dupa un atac deschis la adresa premierului britanic Theresa May, care a provocat stupoare in Marea Britanie, scrie AFP.

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns la Londra, acolo unde președintele american va avea o intalnire cu Regina Elisabeta și una cu Theresa May. Trump si va lua parte la o cina, la Palatul...

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va efectua o vizita oficiala in Marea Britanie pe 13 iulie, a confirmat joi seara ambasadorul britanic la Washington, Kim Darroch, citat de publicatia The Standard.

