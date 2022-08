Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care inflația din Marea Britanie a depașit pragul de 10%, tarifele reglementate pentru energie vor crește cu 80% incepand cu luna octombrie. Pentru a protesta impotriva acestei creșteri de preț, mișcarea „Don’t pay” ia in considerare o „greva a facturilor”. Vineri a fost organizata…

- E inca vara, dar inca de pe acum sunt preocupari ce țin de situația facturilor la electricitate in viitorul sezon rece. In acest context, șefii din domeniul energiei din Marea Britanie au lansat un avertisment catre Guvernul in fruntea caruia se afla, la acest moment, Boris Johnson. Directorii din domeniul…

- Consumul de apa din Marea Britanie a fost restrictionat din cauza secetei care se face tot mai resimtita. In jur de 15 milioane de oameni din Londra si regiunea Oxford nu vor mai avea voie sa-si ude gradinile, sa-si umple piscinile, dar si sa-si spele masinile, geamurile sau

- Aproape o treime dintre gospodariile din Regatul Unit se vor confrunta cu saracia in aceasta iarna, dupa ce vor plati facturi la energie care vor crește din nou in ianuarie, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sindicatul feroviar RMT a indicat la inceputul lunii iunie ca peste 50.000 de angajati ai sistemului feroviar britanic nu vor mai munci ”in timpul celui mai mare conflict sectorial din 1989”, cerand in special cresteri salariale in concordanta cu inflatia galopanta. Pe langa salarii, RMT denunta deteriorarea…

- Marea Britanie acorda prioritate discutiilor cu Ucraina, mai degraba decat cu Rusia, despre situatia celor doi combatanti britanici condamnati la moarte de un tribunal al separatistilor prorusi din Donetk, in estul Ucrainei, a declarat vineri purtatorul de cuvant al prim-ministrului Boris Johnson,…

- Este haos in transportul public din Londra, dupa ce angajații de la metrou au intrat in greva. Calatorii din Londra au fost sfatuiți inca din weekend sa evite metroul, deoarece 4.000 de angajați fac greva. Greva este anunțata pentru 24 de ore pana marți dimineața, la ora 8.00. Oamenii s-au inghesuit…