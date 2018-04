Stiri pe aceeasi tema

- Un convoi al NATO din Afganistan a lovit accidental un copil care a murit ulterior la spital, a anuntat duminica misiunea aliantei, Resolute Support, transmite dpa. Copilul a fost dus la spital dupa ce fortele NATO i-au acordat primul ajutor, a precizat in comunicat purtatorul de cuvant al misiunii,…

- O mașina a intrat într-un grup de pietoni în orașul german Munster, provocând moartea și ranirea mai multor persoane, a anunțat sâmbata poliția locala, relateaza site-ul agenției Reuters. Nu exista deocamdata informații despre natura acestui incident, iar anchetatorii verifica…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 9:30 pe DJ 219, drum ce leaga localitatile Predeal Sarari si Valeni. Potrivit IJP Prahova, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, rasturnandu-se cu masina pe carosabil. Initial, doua persoane au fost ranite, insa una dintre…

- Poliția din Tempe a dat publicitații primele imagini ale accidentului mortal produs de mașina autonoma. Un autovehicul autonom Uber a lovit un pieton care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis. Ancheta polițiștilor a aratat ca mașina nu a franat deloc. Poliția din Tempe a publica imaginile…

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite intr-un atac cu o mașina-capcana din Kabul. Forțele de ordine au inchis zona. Incidentul a avut loc tocmai cand se pregateau evenimentele dedicate Noului An persan. Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite intr-un atac…

- Talibanii au revendicat responsabilitatea atentatului cu masina-capcana ce a avut loc sambata la Kabul si care s-a soldat cu moartea a cel putin doi civili si ranirea altor cel putin trei, relateaza agentia DPA, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa. Accidentul s-a produs sambata seara, cand autocarul…

- ''Nu a fost in intentia operatiunii Resolute Support sa ascunda sau sa clasifice informatii care in rapoartele anterioare au fost disponibile'', a explicat purtatorul de cuvant al operatiunii Resolute Support, capitanul Tom Gresback.''S-a inregistrat o eroare umana in stabilirea categoriilor…