Proteste la Haga față de măsurile anti-pandemie Duminica au avut loc proteste la Haga impotriva masurilor anti-pandemie. A fost nevoie de intervenția in forța a poliției olandeze. Cateva mii de protestatari au ieșit in strada, duminica, pentru a-și striga nemulțumirile legate de masurile restrictive. Demonstrația a avut loc in centrul orașului Haga, cu o zi inainte de alegerile nationale. Conform Reuters, protestatarii nu au respectat normele și nu au pastrat distanța sociala. Poliția a intervenit cu tunuri de apa pentru a-i dispersa. Presa locala relateaza ca mai multe persoane au fost arestate. Trenurile catre Haga au fost oprite in incercarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

