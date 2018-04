Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala din Ungaria (NVI) a confirmat duminica rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi,…

- Zeci de mii de manifestanti au contestat sambata, la Budapesta, sistemul electoral din Ungaria, care a asigurat victoria Fidesz - partidul nationalist de dreapta al premierului Viktor Orban - in alegerile parlamentare de duminica trecuta, scrie agerpres.ro.

- Protest Ungaria. Zeci de mii de manifestanti au contestat sâmbata, la Budapesta, sistemul electoral din Ungaria, care a asigurat victoria Fidesz - partidul nationalist de dreapta al premierului Viktor Orban - în alegerile parlamentare de duminica trecuta,

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Cateva mii de unguri au protestat sambata, la Budapesta fata de ceea ce organizatorii numesc un sistem electoral necinstit care i-a oferit prim-ministrului Viktor Orban o victorie covarsitoare dupa „o campanie a urii” fata de migranti, scrie Reuters. Intr-o postare pe Facebook inainte de protest, organizatorii…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut o majoritate de doua treimi in viitorul parlament de la Budapesta, in urma alegerilor legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 74,6% din voturi, informeaza Reuters. Conform…

- O biserica din Budapesta a anulat o ceremonie religioasa pe care intentiona sa o organizeze sambata, de Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, in onoarea fostului lider ungar Miklos Horthy, aliat al nazistilor, dupa proteste din partea organizatiilor evreiesti din Ungaria si…