- Susținatori ai partidului de extrema dreapta, Alternativa pentru Germania (AfD), s-au adunat sambata in fața cladirii Reichstag din Berlin pentru a protesta impotriva creșterii prețurilor in Germania. Co-liderul partidului a acuzat guvernul ca duce un razboi impotriva propriului popor prin sancționarea…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat joi Uniunea Europeana, si in special Germania, pentru modul cum este gestionata criza energetica. El a pus cresterea preturilor la energie pe seama „egoismului Germaniei”, tara care „dicteaza clar politica energetica a UE”, relateaza agentia EFE, preluata…

- Potrivit unui comunicat de presa al USR, primul proiect de lege contine un set de solutii pentru reducerea facturilor la energie si gaze, printre care reducerea TVA la energie si gaze de la 19% la 5%, eliminarea accizei, certificatelor verzi si contributiei de cogenerare din factura si vouchere pentru…

- Creșterea inflației și lipsa unor produse de baza au accelerat creșterea riscului de proteste in jumatate din țarile lumii. O arata un raport al Verisk Maplecroft, o companie de consultanța strategica și risc global. Din cele 193 de state monitorizate, 101 prezinta o majorare a riscului de proteste…

- Al doilea cel mai mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal a decis sa inchida doua dintre furnalele sale din Europa, in Bremen (nord-vestul Germaniei) și Asturias (nordul Spaniei), pentru a face creșterii prețurilor la energie și pe fondul cererii in scadere, relateaza AFP.

- Creșterea prețurilor la energie ar putea duce la tulburari sociale și proteste de strada in Europa in timpul lunilor de iarna. Cele mai bogate națiuni europene se confrunta cu un risc tot mai mare de tulburari civile in timpul iernii, inclusiv proteste de strada și demonstrații, din cauza prețurilor...