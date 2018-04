Proteste la “Bagdasar Arseni” si la un spital din Craiova. Motivul: reducerea sporurilor

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana a debutat cu proteste la doua spitale din țara, din cauza nemulțumirilor privind veniturile salariale. In jur de 450 de medici si asistente de la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova au iesit in curtea unitatii medicale, luni dimineata, intr-un protest spontan. De asemenea, in Capitala, zeci…

- Cateva zeci de angajati ai Spitalului "Bagdasar Arseni" din Capitala protesteaza luni dimineata, in curtea unitatii medicale, reclamand reducerea sporurilor cu pana la 1.700 de lei.O parte a angajatilor Spitalului "Bagdasar Arseni" au protestat si vineri, iar luni dimineata au reluat protestele…

- O parte a angajatilor Spitalului "Bagdasar Arseni" au protestat si vineri, iar luni dimineata au reluat protestele in curtea unitatii medicale, reclamand ca au ajuns sa piarda din venituri chiar si 1/700 de lei, dupa reducerea sporurilor. Cei mai afectati sunt asistentii si infirmierii, care spun…

- Oamenilor legii le revine misiunea, miercuri, sa faca nu mai putin de 30 de verificari, pe raza a cinci judete si a Capitalei. Mai mult, se vor face si 9 audieri. Sunt vizate atat sedii de firme, cat si locuinte ale unor persoane. Si posibile fapte de evaziune fiscala si spalare a banilor, potrivit…

- Locatarii unui bloc din zona centrala a Capitalei au chemat de urgenta cadrele medicale in ajutorul unei femei care a cazut in gol cu liftul. Incidentul a avut loc marti dimineata, in jurul orei 10. Femeia care urcase in respectivul ascensor avea 50 de ani, iar in urma accidentului a fost gasita de…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Un om al legii a ajuns pe mana medicilor, la primele ore ale zilei de sambata, dupa ce a fost accidentat chiar in timp isi facea datoria. Totul s-a intamplat in centrul Capitalei, mai exact in zona Splaiului Unirii. Politistul de la Rutiera verifica documentele unui conducator auto oprit la control,…