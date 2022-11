Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a facut apel, joi, la folosirea “bunavoinței” pentru rezolvarea conflictelor din intreaga lume in cadrul summit-ului Comunitații Statelor Independente ținut in Astana, Kazahstan, ignorand razboiul din Ucraina. “Toata lumea are bunavoința și trebuie sa folosim aceasta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a admis vineri ca este putin probabil ca Germania sa mai accepte sa primeasca gaz rusesc prin tronsonul neavariat al conductei Nord Stream 2, dupa ce Berlinul a respins o astfel de oferta a Moscovei. Intre timp, compania rusa Gazprom estimeaza ca repararea acestui gazoduct…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca Moscova "depune toate eforturile pentru a furniza produse vitale" țarilor afectate de recenta instabilitatea a prețurilor, in cadrul unui summit desfașurat joi la Astana, in Kazahstan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aparat joi, in Kazahstan, relatiile economice ale Turciei cu Rusia si s-a angajat la o continuare a exportului cerealelor ucrainene, in cadrul unei reuniuni cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Astana, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut din nou, joi, incetarea razboiului din Ucraina, intr-un discurs susținut la o conferința din Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, potrivit CNN . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina … In…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut, 13 octombrie, joi un nou apel la pace in Ucraina, in timpul unei conferințe din Kazahstan, unde este prezent și liderul rus, Vladimir Putin, relateaza CNN.„Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina. In ciuda acestor…

- Rapoartele din Sankt Petersburg din aceasta dupa-amiaza susțin ca presoanele arestate pentru ca au participat la un miting impotriva mobilizarii lui Vladimir Putin au umplut un autobuz plin, arata Sky News .