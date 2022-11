Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Qatarului a acuzat Germania de „standarde duble" in ceea ce privește criticile aduse la adresa situației drepturilor omului din țara gazda a Cupei Mondiale de fotbal și s-a aparat fața de luarea de poziție a ambasadorului german, intr-un interviu pentru un ziar german, scrie…

- Problema pensiilor speciale nu poate fi rezolvata pe termen lung decat printr-o modificare a Constituției, in sensul in care principiul contributivitații in acordarea pensiilor din sistemul public sa fie instituit prin legea fundamentala, declara la RFI deputatul Ionel Danca (Forța Dreptei), scrie…

- Producatorul european de avioane Airbus a decis sa acorde un bonus special angajatilor sai din intreaga lume, pentru ca acestia sa faca fata accelerarii inflatiei si crizei energetice, o decizie salutata de sindicate, transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Victor Negrescu a solicitat președintei Parlamentului European sancționarea eurodeputatului care a comparat Romania cu Vestul Salbatic Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Germania a important bunuri din Rusia in valoare de 2,9 miliarde de euro in iulie, in conditiile in care costurile ridicate la energie au stat in calea eforturilor nemtilor de a-si reduce comertul cu Rusia, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- De-a lungul mai multor ani, Katerina Tihonova a facut numeroase calatorii in Bavaria impreuna cu garzi de corp din cadrul serviciului rus de securitate prezidențiala. Reporterii Der Spiegel au descoperit ca autoritațile germane nu fusesera informate cu privire la aceste vizite. Fii la curent…

- Mai multe perchezitii au avut loc marti in Germania, in cadrul unei investigatii extinse privind exportul in Rusia a unor substante chimice care pot fi utilizate in industria militara pentru fabricarea de armament neurotoxic, informeaza publicatiile Suddeutsche Zeitung si Die Zeit, anunța mediafax.…

- Germania dorește „intr-un fel sau altul sa returneze” fostele terenuri din granițele Poloniei, a declarat președintele Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, intr-un interviu acordat Gazeta Polska. In opinia sa, este puțin probabil ca planurile Germaniei sa fie impiedicate de riscul de haos…