Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca, daca in 2024 nu se va lucra la tronsoanele de autostrada Pascani-Suceava si Targu Neamt-Letcani-Ungheni, iesenii ii vor fugari pe candidatii in alegeri prin oras. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a declarat vineri, la Antena 3, ca iși dorește ca in urma evaluarii miniștrilor de catre premierul Nicolae Ciuca, titularul de la Energie, Virgil Popescu (PNL), sa fie schimbat din funcție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comunitatea Declic organizeaza, miercuri, un protest la Guvern, fata de ceea ce denumeste ”Legile Securitatii’’. ”Nu vrem sa traim intr-un stat militienesc”, transmit organizatorii, care cer coalitiei ”sa renunte de urgenta la modificarile abuzive din legile privind siguranta nationale”. Fii…

- Guvernul a „uitat” sa majoreze tichetele de masa de la 20,17 lei la 30 de lei, lucru care trebuia sa se intample de la 1 iunie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat miercuri, la Antena 3, de ce nu au mai fost majorate de astazi tichetele de masa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Partidul socialistilor (PSRM) face apel la cetateni sa iasa duminica, 29 mai, la "un miting care se va desfasura fara drapele de partid, conform principiului microfonului liber". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Sindicatul angajaților din Institutul Național de Statistica (INS) recurg la proteste dupa ce au acuzat o discriminare salariala care treneaza de ani de zile și careia Guvernul nu i-a pus capat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a anuntat, miercuri, inchiderea biroului de la Moscova a radio-televiziunii canadiene CBC/Radio-Canada si anunlarea acreditarilor si vizelor jurnalistilor sai, o decizie considerata "inacceptabila" de prim-ministrul canadian, scrie AFP preluat de news.ro Fii la curent cu cele mai noi…

- Traditionalele manifestatii de 1 Mai au fost marcate duminica de incidente in Franta si de arestari in Turcia, in timp ce in lume puterea de cumparare se afla in centrul revendicarilor din cauza cresterii inflatiei, relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…