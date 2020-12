Stiri pe aceeasi tema

- In Franța, prim-ministrul Jean Castex a anunțat prelungirea restricțiilor de circulație pe timpul nopții și dupa 15 decembrie, devenind astfel prima țara europeana care anuleaza oficial orice fel de petreceri in aer liber de Revelion. Mai mult, ora de incepere a interdicției de circulație a fost devansata,…

- Aproximativ 500 de persoane au demonstrat sambata seara impotriva interdictiei de circulatie pe timp de noapte in orasul Liege din Belgia, in ciuda faptului ca nu sunt permise adunarile, relateaza DPA. Patru politisti si trei demonstranti au fost raniti in ciocniri, a relatat portalul…

- Adunarea Episcopilor Ortodocși Canonici din Franța a transmis un mesaj in care condamna atacurile de pe teritoriul francez, informeaza Basilica.roAceste acte de violenta „amenința viața” și propaga un „climat general de nesiguranța”, au spus ierarhii care au amintit de atacul impotriva preotului…

- Confruntari intre demonstranti si fortele de ordine au avut loc, vineri seara, in centrul orasului italian Florenta, in cursul unui protest fata de restrictiile antiepidemice, conform publicatiilor La Repubblica si Corriere della Sera.Sute de protestatari s-au adunat in centrul orasului Florenta…

- Aceasta este epoca Pandemia, și a generat o abundența de mișcari de protest. Dar regulile asupra adunarilor publice au afectat la randul lor modul in care oamenii demonstreaza in intreaga lume. Numarul mare de noi infectari au determinat guvernele sa impuna noi restricții. Restricțiile dure au generat…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca oricine incalca restrictiile de circulatie care vor fi impuse in marile orase din Franta va fi amendat cu 135 de euro (158,61 lire sterline), relateaza Reuters. Adresandu-se in cadrul unui interviu difuzat de televiziunea nationala, presedintele Macron…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus."In contextul propagarii pe teritoriul…

- Cetatenii din Noua Caledonie par sa fi votat in majoritate impotriva independentei fata de Franta la referendumul de duminica, dupa aproape 170 de ani de dominatie coloniala, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Cu voturile numarate in 249 din cele 304 sectii de votare, rezultatele partiale…