- Protestatarii din Galați au aruncat luni seara cu pietre și petarde spre jandarmi. Peste o mie de oameni protesteaza fața de restricțiile anunțate de autoritați in centrul orașului. Protestatarii au pornit in marș pe strazile din centrul orașului, iar la ora transmiterii acestei știri au blocat…

- Reprezentantii USR Galati au depus o plangere penala pentru distrugere, dupa ce la intrarea in sediul partidului, au fost gasiti, in aceasta dimineata, saci si cutii cu gunoi menajer si deseuri reciclabile, iar sigla filialei USR a fost vandalizata. „In aceasta dimineata sediul cabinetului parlamentar…

- Mii de oameni au iesit in strada, in aceasta noapte, in ciuda noilor restrictii impuse de Guvern, pentru a protesta fata de masurile care interzic circulatia dupa ora 20.00 si inchiderea magazinelor la ora 18.00.Actiuni de amploare au avut loc la Bucuresti, Constanta, Brasov, Cluj Napoca, , Pitesti,…

- Cateva zeci de protestatari au lovit si au aruncat pietre asupra microbuzului care il transporta pe presedintele argentinian, Alberto Fernandez, sambata intr-o regiune din sudul tarii devastata de incendii. In timp ce parasea un centru administrativ din orasul Lago Pueblo, in provincia Chubut, din Patagonia,…

- Capitala nepaleza Kathmandu a fost joi dimineata scena unor ciocniri sporadice intre politie si protestatari, dupa ce o factiune a Partidului Comunist aflat la guvernare a facut apel la o zi de greva nationala in semn de protest fata de dizolvarea parlamentului, la sfarsitul anului trecut, relateaza…

- Mii de persoane au manifestat sambata in centrul Madridului impotriva masurilor restrictive impuse de guvern pentru a combate epidemia de COVID-19, denuntand "inselaciunea" pe care o reprezinta acest virus despre care unii protestatari afirma ca 'nu exista', informeaza AFP.Scandand 'Libertate!' intr-o…