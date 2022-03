Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei dureaza deja de cinci zile. Mai multe explozii puternice au avut loc la Kiev, capitala tarii vecine, in pofida primei runde de negocieri de pace. Intr-un comunicat, Kremlinul si-a prezentat conditiile pentru oprirea invaziei, intre care recunoasterea…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului Apararii, Stefan Ianev, dupa reticența lui Ianev de a descrie invazia rusa a Ucrainei ca fiind „un razboi”, potrivit Reuters. Petkov a spus ca guvernul de coaliție de centru va avea o întâlnire…

- Oameni din toata lumea au ieșit din nou la proteste fața de invazia Rusiei in Ucraina. Duminica, sute de mii de oameni au manifestat la Viena, Berlin si Praga, pentru a condamna actiunile Moscovei.Potrivit presei locale, la Berlin 100 de mii de oameni au ieșit la proteste.

- In weekend, au avut loc proteste in intreaga lume impotriva lui Vladimir Putin, din Statele Unite pana in Israel. Zeci de mii de oameni sunt in strada la Berlin, iar alte zeci de milioane din toata lumea ii cer lui Vladimir Putin sa-și retraga armata de pe teritoriul Ucrainei. Manifestațiile au avut…

- Seful delegatiei Rusiei la o importanta reuniune a ONU asupra schimbarilor climatice a cerut duminica scuze pentru invazia fortelor armate ruse in Ucraina, calificand-o drept nejustificata, potrivit mai multor surse, care i-au ascultat declaratia in cursul acestei videoconferinte cu usile inchise, reunind…

- „Alaturi de partenerii și aliații sai, Romania continua sa sprijine Ucraina in efortul sau de a respinge invazia Federației Ruse! Țara noastra va trimite o noua tranșa de ajutoare catre Ucraina: muniție, combustibil, caști, echipament militar, alimente și medicamente.Este impresionanta mobilizarea exemplara…

- Alexander Ovechkin (36 de ani), considerat a fi unul dintre cei mai buni hocheiști din istorie, a oferit declarații controversate in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina. Sportivul rus spune ca iși dorește pace, dar nu a sa-și exprime susținerea pentru Vladimir Putin. Superstarul echipei Washington…

- La cateva ore dupa ce avioane rusesti de atac Su-25 au aterizat pe un aerodrom din vestul Belarusului, in Polonia vecina a aterizat primul avion cu soldati din contingentul trimis de SUA pe flancul estic al NATO. Circa 1.700 de militari americani vor sosi din SUA in Polonia si alti 300 in Germania,…