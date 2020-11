Stiri pe aceeasi tema

- Incertitudinea privind rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite continua. Inca nu s-a incheiat numararea voturilor iar echipa președintelui Trump contesta in instanța rezultatul și procedurile din 5 state cheie.

- LIVE TEXT: Rezultate alegeri SUA 2020. Biden ramane pe primul loc, dar diferența de voturi electorale se micșoreaza Alegerile prezidențiale din Statele Unite au ajuns, practic, la final. Votul s-a incheiat in 48 din cele 50 de state din tara. Americanii au fost chemați sa-i aleaga și pe toti cei 435…

- Revista medicala de referinta The Lancet ii indeamna vineri, cu cinci zile inainte de alegeri, pe alegatorii americani la ”schimbare” si ataca in mod deschis gestionarea ”dezastruoasa” a crizei covid-19 de catre administratia Trump, relateaza AFP, potrivit news.ro.”La 3 noiembrie 2020, Statele…

- Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce rivalul sau si-a intensificat atacurile asupra modului in care presedintele tarii a gestionat pandemia de COVID-19, transmite AFP preluat de agerpres.Vezi și: FOTO-VIDEO Imagini rare din…

- Legaturile lui Biden cu Romania, anchetate de Senatul american. Se scormonește peste tot, in toate hartiile, laptopurile sau telefoanele familiei Biden sau a celor care au avut de-a face cu acest clan. Autoritațile americane incearca sa descopere daca, intr-adevar, acuzațiile de corupție care planeaza…

- Dezvaluirea recenta a unor e-mailuri despre care se presupune ca ar apartine lui Hunter Biden, fiul candidatului democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, are "toate semnele clasice ale unei operatiuni rusesti de informatii", afirma 50 de fosti oficiali ai serviciilor secrete intr-o…

- Presedintele american Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden se acuza reciproc de faptul ca sunt vinovati de valul de violente din Statele Unite, in urma unor violente la manifestatii antirasiste si mortii unui barbat in acest weekend la Portland, relateaza AFP, potrivit news.ro.Securitatea…

- „As inchide. I-as asculta pe oamenii de stiinta. Voi fi pregatit sa fac tot ce trebuie pentru a salva vieti, deoarece nu putem face ca tara sa se miste, pana nu vom controla virusul”, a declarat Biden intr-un interviu pentru ABC News, citat de Fox News. Candidatul democrat a mai spus ca problema…