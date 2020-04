Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe proteste au fost organizate sambata in statele New Hampshire, Maryland si Texas in care manifestantii au cerut ridicarea masurilor de izolare impuse pentru a ingradi raspandirea noului coronavirus, demers incurajat de Donald Trump, acuzat de unii ca alimenteaza tensiunile, transmite AFP.

- Tarile care relaxeaza restrictiile ce au fost impuse pentru a combate raspandirea noului coronavirus ar trebui sa astepte cel putin doua saptamani pentru a evalua impactul unor astfel de schimbari inainte de a adopta o noua relaxare a acestor masuri de izolare si carantina, a

- Documente atasate: Scrisoare catre Guvern Organizația Patronala a Retailerilor din Romania (RORETAIL) a transmis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, avertizand despre un iminent „colaps in lanț al industriei de retail și al furnizorilor sai", se arata intr-un comunicat. Masurile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti toate tarile care au introdus masuri de izolare a populatiei in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus sa nu cumva sa se grabeasca sa ridice aceste...

- Guvernatorul statului american New York, actualul epicentru al epidemiei de COVID-19 in SUA, a anuntat luni prelungirea pana la 29 aprilie a masurilor de izolare ce impun intre altele inchiderea scolilor si suspendarea tuturor activitatilor "neesentiale", informeaza AFP. El a evocat totodata o scadere…

- Twitter a sters duminica doua postari de pe contul oficial al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, in care acesta a pus sub semnul intrebarii masurile de izolare decise in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, motivand ca acestea "au incalcat regulile" retelei de socializare, potrivit Agerpres.

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Matt Gaetz din Florida si Doug Collins din Georgia au anuntat luni ca se afla, pentru doua saptamani, in izolare autoimpusa, la recomandarea facuta de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pentru oricine a venit in contact cu virusul. Ambii congresmeni spun ca nu prezinta simptome.…