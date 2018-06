Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara au loc proteste in București și in alte orașe din țara, fața de modificarea Codului de Procedura Penala și impotriva coaliției PSD-ALDE. Protestele au fost convocate pe rețelele sociale de comunitațile Corupția Ucide, Rezistența și Inițiativa Romania.

- Un protest va avea loc in aceasta seara de la ora 18.00 pe platoul din fata Prefecturii Constanta.Potrivit unui mesaj postat pe facebook, manifestarea va avea loc dupa ce Camera Deputatilor a adoptat ieri modificarea Codului de Procedura Penala.Am intrat in etapa finala a bataliei pentru viitorul Romaniei.…

- Centrul Clujului a fost ocupat marți dupa-amiaza de mii de persoane, care au ieșit in strada pentru a protesta fața de modificarile Codului de Procedura Penala, adoptate ieri de catre Camera Deputaților.

- Dacian Cioloș, despre modificarea Codului de Procedura Penala. Fostul premier Dacian Cioloș a criticat modificarile pe care PSD și ALDE le-au adus Codului de Procedura Penala, cu ajutorul UDMR. Președintele Mișcarii Romania Impreuna susține ca cele trei partide „au facut din legislația penala o arma…

- Iesire exploziva a deputatului PMP Robert Turcescu legat de adoptarea, prin procedura de urgenta, a modificarilor aduse de majoritatea PSD - ALDE Codului de Procedura Penala. Turcescu a intins pe jos, prin Parlament, cele 300 de foi cu modificarile aduse Codului de procedura penala, atentionand ca…

- "Pe agenda intalnirii s-au aflat demersurile majoritatii parlamentare din Romania de a modifica legile justitiei, Codul Penal si Codul de Procedura Penala, recentele discutii despre introducerea unui prag privind abuzul in serviciu, modificarea cadrului legal de organizare si functionare a asociatiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, referindu-se la modificarea Codului penal (Cp) si a Codului de procedura penala (Cpp), ca ministerul isi va sustine punctul de vedere, acolo unde sunt diferente dintre proiectul initial si cel elaborat de comisia speciala.Citește…

- Procurorul general, Augustin Lazar, despre modificarea Codurilor penale. Procurorul general, Augustin Lazar, spune ca este nevoie de o analiza aprofundata cu privire la propunerile de modificare a Codurilor penale, publicate miercuri, 18 aprilie, de Comisia Iordache și intrate deja in dezbatere. „E…