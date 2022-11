Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a respins, marți, in calitate de for decizional, propunerea legislativa care prevedea ca amenzile aplicate in timpul starii de urgența (16 martie - 14 mai 2020) sunt declarate nule. Proiectul mai prevedea returnarea banilor celor care au platit deja sancțiunile aplicate de autoritați.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea fostului ministru al Dezvoltarii Elena Udrea de sesizare a Curtii Constitutionale, conform deciziei publicate luni de Curtea Suprema: ”Admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin.…

- Fostul premier Adrian Nastase a caștigat in prima instanța, la Tribunalul București, dreptul de a incasa in calitate de fost parlamentar indemnizația pentru limita de varsta cunoscuta drept „pensie speciala”. Judecatorul a dispus ca Nastase sa fie repus in drepturi, dar nu din momentul in care legea…

- Rapperii americani Killer Mike, Meek Mill si Tyga au fost prezenti la semnarea vineri a unui nou proiect de lege care restrictioneaza utilizarea versurilor rap ca proba in instanta in statul american California, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Legea "Decriminalising Artistic Expression Act" a fost…

- Reducerea fenomenului insolvenței companiilor constituie o preocupare la nivelul tuturor statelor, in special in condițiile crizelor economice, cand numarul companiilor aflate in dificultate crește. Odata cu transpunerea in legislația naționala a Directivei UE nr. 1023/2019 prin Legea nr. 216/2022 a…

- Elena Udrea a anunțat marți din pușcarie ca a obtinut, cu ajutorul Avocatului Poporului, Renate Weber, o derogare pentru a-și vedea fetița fara geamul despartitor. „M-am luptat sa pot sa imi tin copilul in brate dupa ce patru luni nu l-am vazut deloc. Legea stupida obliga copii sa iși vada mamele deținute…

- Actualizarea actelor asociatiilor reprezinta o obligatie, obligatie care pare greu si chiar imposibil de realizat de catre o buna parte din asociatii. La patru ani de la intrarea in vigoare a Legii asociațiilor de proprietari, locatarii nu o scot la capat cu actualizarea actelor asociației. Conform…