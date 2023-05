Stiri pe aceeasi tema

- Noi lovituri aeriene au fost efectuate sambata de guvernul libian recunoscut de ONU impotriva unor pozitii ale traficantilor in vestul tarii, potrivit presei locale, noteaza AFP, citat de Agerpres.Guvernul, cu sediul la Tripoli, anuntase ca a tintit, joi, tabere ale traficantilor in aceeasi regiune…

- Marea Britanie a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva sectorului minier al Rusiei ce vizeaza importurile de aluminiu, diamante, cupru si nichel, in incercarea de a restrange capacitatea Moscovei de a finanta razboiul pe care l-a declansat in Ucraina, informeaza AFP, preluata

- Zeci de mii de sarbi au protestat cerand o mai buna securitate, interzicerea conținutului TV violent și demisia miniștrilor cheie in urma a doua atacuri in masa in care au murit 17 persoane. Protestatarii au blocat inclusiv o autostrada din Belgrad. Protestatarii, in principal susținatori ai opoziției,…

- Manifestanții au solicitat inchiderea unor posturi de televiziune și a unor tabloide, despre care au afirmat ca promoveaza violența. Au mai cerut demisia ministrului de Interne, a directorului agenției de securitate de stat și a Comitetului de reglementare pentru mass-media electronica, potrivit Reuters.…

- Mii de persoane au manifestat luni seara la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici si impotriva promovarii violentei in mass-media, la cateva zile dupa doua atacuri armate care s-au soldat cu 17 morti, in special intr-o scoala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Contraofensiva…

- Ultra-naționaliștii de la Belgrad se folosesc de invazia Rusiei in Ucraina pentru a impulsiona incercarea de a intrerupe discuțiile privind recunoașterea independenței Pristinei, scrie Politico.

- Ministrul sarb al economiei Rade Basta a creat luni agitatie pe scena politica din Serbia cu o propunere ca Belgradul sa impuna sanctiuni impotriva Rusiei, prima astfel de declaratie a unui oficial guvernamental sarb in favoarea sanctiunilor si o indepartare de la pozitia oficiala a Serbiei, relateaza…

