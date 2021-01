Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a denuntat "arestarile masive" si "folosirea disproportionata a fortei" in cursul manifestatiilor de sambata din Rusia pentru eliberarea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP.



"Vom discuta luni despre viitoarele etape cu ministrii afacerilor externe din UE", a adaugat el intr-o postare pe Twitter.

Following unfolding events in #Russia with concern. I deplore widespread detentions, disproportionate use of force, cutting down internet and phone connections.



We will discuss on Monday next steps with EU Foreign…