Proteste în Rusia: Peste 1.000 de arestări, în special la Moscova (ONG) Peste 1.050 de persoane au fost arestate marți în timpul mitingurilor din Rusia în favoarea oponentului Alexeï Navalnîi, condamnat la doia ani și opt luni de închisoare, a declarat ONG-ul OVD-Info, citat AFP.

Potrivit acestei organizații specializate în monitorizarea protestelor, majoritatea arestarilor (865) au avut loc la Moscova, unde s-au ținut mitinguri seara dupa anunțarea condamnarii lui Navalnîi.



Susținatorii lui Nvalanîi au început sa se adune în Piața Manezhnaya din Moscova pentru un protest neautorizat imediat dupa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

