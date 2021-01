Stiri pe aceeasi tema

- Moscova vrea explicații de la Ambasada SUA dupa ce sambata s-au inregistrat cele mai ample proteste din ultimii ani, in intreaga Federație Rusa. Sambata aceasta in Rusia au ieșit in strada masiv demonstranți, din solidaritate cu opozantul Aleksei Navalnii, care a fost arestat duminica trecuta. Ambasada…

- Statele Unite au condamnat sambata utilizarea de catre autoritatile ruse a unor 'metode brutale' impotriva a zeci de mii de persoane care au manifestat in Rusia la chemarea opozantului Alexei Navalnii pentru a cere eliberarea acestuia, informeaza AFP. 'Statele Unite condamna…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Rusia la apelul opozantului Aleksei Navalnii pentru a cere eliberarea sa, demonstratii ilegale in urma carora au fost retinute peste 2.500 de persoane si au avut loc ciocniri in mai multe mari orase, inclusiv la Moscova, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Politia din Moscova a retinut sambata seara mai multi manifestanti care se adunasera in imprejurimile inchisorii Matroskaia Tisina, unde este detinut opozantul rus Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane, dar sute de persoane de persoane s-au…

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…

- Alexei Navalnîi a fost arestat în Rusia, pentru ca ar fi încalcat masuri de control judiciar, la întoarcerea sa dupa cinci luni de convalescența în GermaniaKremlinul a anuntat marti ca „nu va lua în considerare” cererile occidentale de a-l elibera…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a cerut luni Rusiei sa-l ''elibereze imediat'' pe opozantul Aleksei Navalnii, arestat duminica la sosirea sa la Moscova, transmite AFP. Navalnii a fost arestat duminica seara, la punctul de control al pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din…

