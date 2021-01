Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…

- Cateva mii de manifestanti - 4.000, potrivit Ministerului de Interne rus, cel putin 10.000, potrivit estimarilor Reuters - au sfidat interdictia autoritatilor de a se reuni si s-au strans la Moscova pentru a-si manifesta sprijinul fata de principalul oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii.…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a lansat duminica un apel la eliberarea imediata a opozantului rus Aleksei Navalnii dupa arestarea lui la sosirea la Moscova si a indemnat Uniunea Europeana sa raspunda urgent, transmite Reuters. "Detentia lui Navalnii este o alta incercare de a intimida opozitia…

- Rusia a initiat procedurile interne pentru retragerea din Tratatul "Ceruri Deschise" ("Open Skies"), ca reactie la decizia similara a Statelor Unite, a anuntat, vineri, Ministerul de Externe de la Moscova. "In contextul lipsei de progrese in eforturile de inlaturare a obstacolelor care afecteaza…

- Moscova saluta faptul ca limba rusa a redobandit statutul de „limba de comunicare interetnica” in Republica Moldova, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit publicației Independent.md, care preia TASS. Curtea Constituționala din Republica Moldova a anulat in 2018 acest statut, ca urmare a unei…

- O noua runda de sanctiuni britanice impotriva unor indivizi rusi pentru presupuse abuzuri ale drepturilor omului in Cecenia este "neintemeiata" si Moscova ar putea riposta, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, citat de Reuters. "Fara indoiala, acest demers incarcat de politica va avea un impact…

- O noua runda de sanctiuni britanice impotriva unor indivizi rusi pentru presupuse abuzuri ale drepturilor omului in Cecenia este "neintemeiata" si Moscova ar putea riposta, a declarat sambata Ministerul de Externe rus, citat de Reuters. "Fara indoiala, acest demers incarcat de politica va avea un…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…