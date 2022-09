Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri o mobilizare militara partiala in Rusia pentru indeplinirea obiectivelor „operatiunii militare speciale” in Ucraina, in cursul unui discurs televizat catre natiune, potrivit TASS, Reuters si AFP. Putin a declarat ca a semnat un decret privind mobilizarea…

- Comandantul armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, a spus ca Fortele Armate ale Ucrainei vor distruge toti inamicii, oricat de multi ar fi, ca reactie la anuntul mobilizarii partiale in Federatia Rusa, relateaza Ukrainska Pravda. „Ofensiva la scara larga a inamicului nu ne-a speriat. Mai mult,…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat o mobilizare parțiala pentru a-și intari trupele din Ucraina, dupa eșecurile majore suferite in aceasta luna. Intr-un discurs adresat națiunii, el a susținut ca Rusia este amenințata direct cu „dezintegrarea” de catre puterile occidentale care susțin guvernul…

- Biletele de avion pentru zboruri directe catre destinațiile cele mai apropiate de Rusia erau epuizate in totalitate pentru ziua de miercuri, iar biletele pentru Istanbul sunt epuizate pana sambata, a anunțat agenția Aviasales specializata in vanzarea biletelor de avion. Mobilizarea parțiala decretata…

- Lituania ridica nivelul de alerta al armatei dupa ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea militara parțiala in Rusia. Totodata, Letonia a transmis ca nu ii va primi pe rușii care vor sa scape de mobilizare și fug din țara.

- Anunțul lui Vladimir Putin despre „mobilizarea parțiala” ii face pe ruși foarte nervoși. Cererea pentru cumpararea de bilete de avion pentru a parasi țara a explodat. Mulți dintre barbații din Rusia s-au grabit sa cumpere bilete catre Erevan, Tbilisi și I

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe astazi, 21 septembrie 2022. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. Dupa…

- Ministrul rus al Apararii spune ca vor fi chemati 300.000 de rezervisti, ca urmare a anuntului presedintelui rus Vladimir Putin de mobilizare militara partiala in contextul razboiului din Ucraina. Serghei Soigu ministrul rus al Apararii, a confirmat, intr-un interviu inregistrat difuzat la…