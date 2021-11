Proteste în România VIDEO Sute de oameni protesteaza duminica seara in orașele București și Suceava fața de restricțiile impuse de autoritați in timpul pandemiei și fața de certificatul verde. Sute de bucureșteni s-au adunat duminica seara in Piața Universitații. Ei anunța ca vor sa plece in marș catre Ministerul Sanatații. Un miting asemanator la care participa tot sute de oameni are loc in orașul Suceava. Participanții au steaguri tricolore și mesaje de tipul „Vrem libertate, nu certificate” și „Libertate”. Protestatarii sunt impotriva vaccinarii și nu poarta maști de protecție. De asemenea, ei nu respecta numarul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

