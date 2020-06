Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania – RORETAIL anunța ca membrii sai nu iși vor relua activitatea in centrele comerciale incorecte. Membrii RoRetail nu iși vor redeschide, la inceputul saptamanii viitoare, magazinele in acele centre...

- Magazinele raman inchise in mall-urile incorecte Autoritațile au luat decizia de a opri activitatea de comercializare cu amanuntul a bunurilor și serviciilor nealimentare in centrele comerciale. Dar nu au intervenit și cu clarificari privind derularea in aceasta perioada a relațiilor dintre comercianți…

- Magazinele din mall-uri raman inchise luni dimineața, cand se vor redeschide centrele comerciale din țara. Retailerii vor fi doua zile in greva generala, urmate de alte forme de protest, pana vor ajunge la o ințelegere cu proprietarii centrelor comerciale. Proprietarii de magazine cer sa le fie anulate…

- Miscarea care a pornit, initial, drept una de protest vizavi de uciderea lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin, s-a transformat, in anumite orase, intr-un prilej de a da spargeri in centre comerciale.

- Ministerul Sanatații atrage atenția ca, in timpul starii de alerta, masurarea temperaturii este obligatorie la intrarea in toate spațiile inchise, indiferent ca este vorba despre instituții publice, firme sau centre comerciale.

- Ministrul Marcel Vela a declarat ca prin Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020 se introduc noi exceptii in cazul comerciantilor care isi desfasoara activitatea in centrele comerciale. Astfel, in incinta mall-urilor si galeriilor comerciale, vor ramane deschise magazinele alimentare, farmaciile,…

- Societatile comerciale care functioneaza in centrele comerciale de tip mall, cu exceptia magazinelor alimentare si a farmaciilor, vor suspenda contractele de inchiriere ale magazinelor pe intreaga durata a starii de

- La sfarșitul anului 2019, un nou focar de coronavirus a izbucnit in Wuhan, China, care se caracterizeaza prin transmiterea de la om la om a unui virus asemanator cu gripa. Aceasta boala s-a raspandit in intreaga lume și a ajuns in stadiu de pandemie. Spy Shop ne prezinta o soluție eficienta in combaterea…