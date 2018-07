Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea poloneza Malgorzata Gersdorf a putut fi vazuta miercuri cum intra in cladirea Curtii Supreme din Varsovia, ignorand astfel noua lege care o forteaza sa se pensioneze din postul sau de presedinta a curtii, scrie Reuters citat de News.ro. „Prezenta mea aici nu este despre politica, sunt aici…

- Conservatorii din Varsovia se pregatesc sa-si puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, in ciuda procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta aceasta reforma sunt asteptate marti seara si miercuri dimineata…

- Comisia Europeana va aduce Polonia in fața Curții Europene de Justiție din cauza reformei judiciare, considerata de Bruxelles o atingere a principiului separarii puterilor in stat, scrie Reuters.

- Polonia ia in considerare modificarea controversatei legi prin care oamenii pot fi pedepsiti cu inchisoare pana la trei ani pentru atribuirea crimenlor naziste poporului polonez, conform lui Michal Dworczyk, seful biroului executiv al prim-ministrului, scrie The Times of Israel conform News.ro . Conform…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki ceruse camerei inferioare a parlamentului sa elimine pedeapsa cu inchisoarea din proiectul de lege - un anunt neasteptat care survine in contextul in care guvernul de la Varsovia, condus de partidul conservator Lege si Justitie (PiS), se afla sub o monitorizare…

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a aparat modificarile la sistemul judiciar facute de guvernul de la Varsovia, in contextul procedurii in desfasurare de sanctionare a Poloniei de catre Comisia Europeana, spunand ca executivul din care face parte va duce la capat noile legi, relateaza dpa.…

- Senatul polonez, dominat de conservatori, a adoptat luni amendamente la reformele controversate din justitie, care au provocat o reactie ferma din partea Comisiei Europene, transmite AFP. Amendamentele, adoptate deja saptamana trecuta de camera inferioara a Parlamentului, vizeaza legea referitoare la…