Mai multe sute de demonstranti au protestat la Varsovia in cursul noptii de joi spre vineri fata de interdictia aproape totala a avorturilor impusa in Polonia in urma unei decizii a Tribunalului Constitutional, relateaza DPA.



Joi, Tribunalul Constitutional a decis ca practicarea avorturilor din cauza unor malformatii ale fetusului este ilegala conform Constitutiei. Malformatiile congenitale au reprezentat motivul pentru aproape toate avorturile legale realizate anul trecut in Polonia.



In urma deciziei, avortul va fi legal in Polonia numai daca sarcina reprezinta o amenintare…